اشتباكات دامية بين تحرير الشام وزكور في اعزاز تنتهي باعتقال الأخير ثم تحريره

أعلنت هيئة تحرير الشام عن تمكنها من اعتقال القيادي المنشق عنها جهاد عيسى الشيخ (أبو أحمد زكور) وذلك بعد اقتحام مقر يختبئ فيه داخل مدينة اعزاز في حلب ، إلا أن قوة من الأمن التركي وميليشيا الجيش الوطني تمكنت من تخليص “زكور”من أيدي “تحرير الشام” في منطقة عفرين وفقاً لوكالات الأنباء.

وأوضحت مصادر أن زكور كان يختبئ مع أشقائه وأقاربه من عشيرة البكارة في منزل يقع شرقي مدينة اعزاز، وتسللت مجموعات من هيئة تحرير الشام إلى اعزاز بتسهيل من “الفرقة 50” المنشقة عن الفيلق الثالث والمتهمة بالتبعية لتحرير الشام ، وبعد اشتباكات لمدة ساعتين قتل وأصيب فيها عدد من العناصر في الطرفين، أعلنت قناة “إدلب بوست” على تلغرام المقربة من “زكور” أن الأخير سلّم نفسه وأصيب شقيقه قتيبة في الاشتباكات، وفي أثناء انسحاب رتل تحرير الشام بث ناشطون تسجيلات مصورة تظهر 3 دبابات للجيش التركي تتحرك في شوارع المدينة.

وأكدت مصادر معارضة متقاطعة أن قوة مشتركة من الأمن التركي والشرطة العسكرية أوقفت رتل هيئة تحرير الشام وتمكنت من تحرير “زكور” ونقله إلى معبر “حوار كلس” العسكري على الحدود التركية شمالي مدينة اعزاز.

وبثت قناة التلغرام تسجيلات صوتية لزكور وهو يشتم قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني والقيادي الثاني في الهيئة أبو أحمد حدود وغيرهم من قيادات الصف الأول، وكشف أن جبهة النصرة هي المسؤولة عن تفجير معبر أطمة عام 2016 والذي راح ضحيته العشرات من مقاتلي الجيش الحر والمدنيين.

