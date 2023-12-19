تحطم طائرة عراقية بسبب خلل فيها

19-12-2023

تحطم طائرة عراقية بسبب خلل فيها

أعلنت وزارة الدفاع العراقية ارتقاء ضابط وإصابة آخر إثر تحطم طائرة بسبب خلل فني في منطقة طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية “أنه أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات مساء أمس حدث خلل فني بإحدى الطائرات، ما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة”.

وأضافت الوزارة: إن الحادث تسبب باستشهاد ضابط برتبة عقيد وإصابة ضابط آخر برتبة نقيب.

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