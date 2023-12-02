استهدافات مكثفة لمقرات الفصائل بريف إدلب

نفّذ الجيش السوري رمايات مدفعية وصاروخية مكثفة على مقرات تستخدمها المجموعات المسلحة، منها: “غرفة اتصالات ومواقع تحوي على معدات عسكرية ولوجستية” في عدة محاور بريف إدلب، وتركزت الاستهدافات على مقرات تابعة للفصائل المسلحة.

وأوضح مصدر ميداني أن الاستهدافات طالت “محاور كنصفرة وسفوهن والبارة وحرش بنين ومحيط مدينة إدلب من الجهة الغربية والشرقية ومحور بلدة سان وآفس”.

وتابع المصدر أن الرمايات المدفعية أسفرت عن “تدمير 6 مواقع للفصائل المسلحة و منصة لإطلاق الصواريخ”.

وقالت مصادر محلية في ريف إدلب: “إنه قُتل على الأقل 15 مسلحاً، بينهم من جنسيات أجنبية جراء هذه الاستهدافات”.

ونفذ الجيش السوري خلال الأسبوع الجاري استهدافات متعددة لمقرات الفصائل المسلحة في أرياف إدلب واللاذقية.

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