وزير الزراعة السوري يكشف عن مشروع نوعي في سورية

أعلن وزير الزراعة، المهندس حسان قطنا، عن مبادرة لإنشاء مراكز تجميع للآليات الزراعية، تُقدم خدمات مأجورة للمزارعين بهدف تلبية احتياجاتهم الزراعية.

يتيح المشروع للمزارعين استئجار الآليات بتكلفة منخفضة، وتقديم الأراضي في المناطق المملوكة للوزارة للمستثمرين الراغبين.

وفقًا للوزير، سيتم تقديم المازوت بأسعار مدعومة للآليات الزراعية، مما يخفف العبء عن المزارعين.

يشمل المشروع تقديم آليات زراعية حديثة مع تقنيات متطورة، مثل الاستشعار عن بعد وتحليل الأتربة، مما يعزز التحول نحو المكننة الزراعية.

المزيد من الدعم سيقدم للمستثمرين في استيراد الآليات الزراعية، ويأتي ضمن جهود الحكومة لتقليل تكلفة الاستيراد وتعزيز التحديث التكنولوجي في القطاع الزراعي.

يذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، قد أصدر قرارًا يسمح باستيراد آلات الزراعة المستخدمة بشرط عدم تجاوز عمرها خمس سنوات، وضرورة أن تكون في حالة فنية جيدة ومناسبة للاستخدام في سورية، إضافة إلى توفير قطع الغيار للصيانة.

أثر برس