النداء الأخير للغرب.. النووي الروسي “متأهب”!

أطلق إعلاميون وقادة عسكريون موالون للكرملين، تهديدات خطيرة، حيث أشاروا إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية ضد الدول الغربية التي تقدم مساعدات لأوكرانيا.

ردًا على هذا السياق التوتري، أطلقت صحيفة نيوزويك “النداء الأخير” للأمريكيين والأوروبيين، مستشهدة بتهديدات المذيع الروسي فلاديمير سولفيوف الذي هدد بمحو دول الناتو في حال تصاعد الصراع.

وقد جاء هذا الرد كرد على تصريحات بيتر نيلسن، قائد قوات الناتو في ليتوانيا، حول محاصرة جيب كالينينغراد في حالة صراع أوسع.

التهديدات المشابهة أتت أيضًا من العقيد الروسي المتقاعد ميخائيل خوداريونوك، مستهدفًا أعضاء الناتو في بحر البلطيق والسويد، مع التحذير من إمكانية نشوب صراع نووي.



وكالات