جون بولتون : خسارة كبرى لإسرائيل!

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، إن حركة حماس حققت فوزاً كبيراً على إسرائيل.

في مقال نشره في صحيفة “تلغراف” البريطانية، أشار بولتون إلى أن مقاتلي حماس الذين وصفهم بـ “الإرهابيين” استفادوا بشكل كبير من صفقة التبادل.

في تحليله، أوضح بولتون أن تحرير المحتجزين من قبضة حماس يستحق التقدير، ولكن هناك طرق مختلفة لتحقيق ذلك.

وقال إن صفقة التبادل قد تكون “معيبة بشكل قاتل” من عدة جوانب، حتى لو كانت الأمور تسير على ما يرام.

وأثار بولتون الشكوك حول قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها بالتصدي للتهديد الإرهابي الذي تمثله حماس.

وتساءل عن العدد المتوقع من الجنود الإسرائيليين الذين قد يقتلون بسبب استغلال حماس للهدنة لنصب المزيد من “الأفخاخ”.

وأكد بولتون أن الهدنة ستكون في صالح حماس، حيث ستمنحها فرصة للتعافي وسحب مقاتليها من وضع صعب.

كما انتقد تنازل إسرائيل عن المراقبة الجوية فوق غزة، معتبرًا ذلك تنازلًا كبيرًا يحرم إسرائيل من معلومات حول أنشطة حماس، وهو خطوة وصفها بأنها “أكبر تنازل”.



سكاي نيوز عربية

