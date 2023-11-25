50 طفل يوميا يراجعون عيادة هرمون النمو بسبب سوء التغذية

بينت رئيس شعبة الغدد الصم والسكري في الهيئة العامة لمستشفى دمشق الدكتورة أمل حرفوش، أنهم يستقبلون يومياً نحو 50 طفلاً في عيادة هرمون النمو المركزية الوحيدة التي تعالج اضطرابات النمو وقصر القامة في سورية.

واعتبرت حرفوش في حديث لصحيفة البعث، أن سوء التغذية أحد أهم العوامل المؤدية لـفشل النمو خاصة عند الأطفال لما يتسبب به من قصرٍ في القامة.

ونصحت الدكتورة الأهل بالتركيز على تغذية الأطفال واعتماد حمية عالية البروتين كونها المحرض الأساسي للنمو، واتباع نظام صحي قائم على الغذاء والرياضة للطفل كخطواتٍ ضرورية كفيلة بتنشئة طفل صحي، رغم صعوبة تحقيق هذا الأمر نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن المكتب المركزي للإحصاء، أعلن في دراسة يجريها حاليا ولم تنته بعد، أن غالبية الأسر تحصل على وجبتين فقط باليوم الواحد، وأخرى كثيرة تحصل على وجبة واحدة، بينما لم يتم رصد أي أسرة تحصل على 3 وجبات يومياً.