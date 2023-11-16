عمر السومة : مستوى منتخبنا الوطني الأول لم ينل رضا الجماهير السورية

قال لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عمر السومة إن مستوى منتخبنا الوطني الأول لم ينل رضا الجماهير السورية، خلال مواجهة نسور قاسيون لمنتخب كوريا الشمالية، مُشيراً إلى أن الحظوظ ضئيلة جداً أمام اليابان.

وتحدّث الهداف السوري لقنوات الكأس القطرية، عقب المباراة، قائلاً: “الأداء لم يكن جيداً، كلنا غير راضيين على المستوى، لكن الأهم النقاط الثلاث في افتتاح منافسات التصفيات وعلى أرضنا، تحدثنا نحن اللاعبين بأن من صالحنا أن تكون مباراتي كوريا واليابان في ملعبنا على التوالي، كنا محظوظين بذلك”.

وأضاف السومة: “لم يحالفنا التوفيق، وصلنا لمرمى كوريا كثيراً، طريقة لعبنا دفاعية أكثر، المدرب دائماً يركز على الدفاع واللعب خلف الكرة”.

وعن مواجهة الكومبيوتر الياباني، قال: “مباراة صعبة جداً، الحظوظ ضئيلة جداً، يجب أن نكون واقعين، لكن لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم”.

ومن جهته، قال اللاعب عمر خربين إن الفريق حقق الأهم وهو الفوز، خاصة في افتتاح المشوار، وإن تركيز اللاعبين ينحصر بالنتيجة أكثر من الأداء الذي لم يكن عالياً.

يذكر أن السومة قاد منتخبنا لتحقيق الفوز على كوريا الشمالية بتسجيله هدف المباراة الوحيد، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.