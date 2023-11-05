هربرت ماركوزي : الانسان ذو البعد الواحد ؟
" نظرية الإنسان ذو البعد الواحد (One-Dimensional Man) هي نظرية قدمها الفيلسوف هربرت ماركوزي في كتابه الذي يحمل نفس الاسم. الكتاب يقدم تحليلاً نقديًا للمجتمع الصناعي المتقدم ويستكشف كيف يتم التحكم في الفرد وتوجيهه بواسطة الهياكل السلطوية والتكنولوجية.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية لنظرية الإنسان ذو البعد الواحد:
1.تحكم التكنولوجيا والإدارة:
يقول ماركوزي أن التقدم التكنولوجي والإداري في المجتمع يتسبب في تحول الفرد إلى "إنسان ذو بُعد واحد"، أي أنه يفقد القدرة على التفكير بشكل نقدي
2.التشوه الثقافي:
يشير إلى أن الثقافة تصبح جزءًا من وسائل التحكم والتوجيه، بدلاً من أن تكون وسيلة للتحرر. يتحدث عن تشوه الأفكار والرغبات لتتناسب مع الاحتياجات الاستهلاكية والسيطرة الاجتماعية
3.تضييق الحرية:
يركز على كيف أن الأفراد يفقدون حريتهم بشكل تدريجي بفعل الهياكل السياسية والاجتماعية التي تتلاعب في حياتهم
4. فقدان القدرة على الثورة:
يقترح ماركوزي أن الأفراد في هذا النموذج يفقدون القدرة على الثورة أو المقاومة بسبب التوجيه السلطوي الذي يمارسه المجتمع والتكنولوجيا.
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