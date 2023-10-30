30-10-2023
“حماية المستهلك” ترفع أسعار المشتقات النفطية
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الاثنين، أسعار المشتقات النفطية وشمل قرار الرفع المازوت الحر، والفيول، وغاز سائل دوغما، والبنزين أوكتان 95 الموزّع على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة، وذلك بناءً على التكاليف الحالية.
وبحسب القرار الصادر، أصبح سعر المازوت الحر 12430 ليرة، والبنزين أوكتان 12720 ليرة.
يُذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أعلنت في 16 تشرين الأول الجاري، عن تخفّيض سعر البنزين أوكتان 95 ليصبح الليتر بـ12200، وتخفيض سعر المازوت الحر ليصبح الليتر بـ11985 ليرة
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