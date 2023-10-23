بلينكن: لا نسعى للتصعيد ونتطلع لإطلاق سراح مزيد من الرهائن لدى حماس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن واشنطن ترى احتمالا لتصعيد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بسبب أفعال إيران ووكلائها في المنطقة.

وأضاف بلينكن لشبكة "إن بي سي نيوز" في مقابلة، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، وأنها تأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن لدى حركة "حماس"، وذلك بعد إطلاق الأخيرة سراح رهينتين أمريكيتين، الجمعة الماضية.

"احتمال لتصعيد كبير"

بالتزامن، جدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التحذير من التصعيد العسكري في المنطقة.

وقال في تصريحات تلفزيونية الأحد: "نرى احتمالاً لتصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في أنحاء المنطقة".

كما أضاف أن بلاده تحتفظ بحق الدفاع عن النفس ولن تتردد في اتخاذ الإجراء المناسب لحماية قواتها، حسب شبكة "أي بي سي".

وتوجه بالنصح لأي بلد أو مجموعة مسلحة تسعى إلى توسيع الصراع أو الاستفادة منه بألا تفعل ذلك.

تزويد "إسرائيل" بما تحتاجه

أكد أوستن أن واشنطن تركز حالياً على تزويد "إسرائيل" بما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وأقر بأن الهجوم البري المرتقب لغزة قد يكون أكثر صعوبة بسبب الأنفاق التي بنتها "حماس".

في الوقت ذاته، حث "إسرائيل" على تنفيذ عملياتها العسكرية في غزة بما يتسق مع القانون الدولي.

جاءت تلك التصريحات تزامنا مع تحذير وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، لكل من الولايات المتحدة و"إسرائيل" من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يصبح "خارجاً عن السيطرة ما لم تتوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في غزة".