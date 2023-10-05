ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى بهجوم إرهابي على الكلية الحربية بحمص
ارتقى عدد من الشهداء والجرحى نتيجة هجوم إرهابي ,عبر مسيرات تحمل ذخائر, على الكلية الحربية بحمص.
وأصدرت وزارة الدفاع بياناً حول استهداف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية في حمص بعدوان إرهابي أدى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.
وأفاد بيان الوزارة أنه “إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة”.
وتابع بيان الوزارة أن العدوان أسفر عن “ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.
وأشار البيان إلى ان “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً”.
وتناقلت وسائل الإعلام انباء عن شن عدوان مجهول المصدر على الكلية الحربية بحمص ما أسفر عن وقوع شهداء بين الطلاب الخريجين وأهاليهم.
ونفى مصدر أمني لـ”سبوتنيك” الروسية ما تناقلته بعض الصفحات والمواقع حول تواجد وزير الدفاع السوري لحظة وقوع الانفجار داخل حرم كلية العلوم الحربية في حمص.
تلفزيون الخير
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