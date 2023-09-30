افتتاح معبر التايهة شمال شرق حلب أمام حركة المواطنين
شهدت محافظة حلب صباح السبت، افتتاح معبر التايهة التابع لمنطقة منبج شمال شرق حلب، أمام حركة العبور للمواطنين، وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين بين المناطق الواقعة تحت سيطرة “قسد” ومناطق الحكومة السورية.
وأكد مصدر من الأهالي أن المعبر تم إغلاقه منذ حوالي سنتين لأسباب مجهولة، في حين تحولت حركة المواطنين باتجاه مدينة حلب عبر معبر الطبقة الذي كان يستغرق ما بين 5 إلى 8 ساعات للوصول إلى مدينة حلب.
وبيّن المصدر أن العبور من منطقة منبج عبر معبر التايهة باتجاه مدينة حلب يختصر الوقت على المواطنين، حيث يستغرق حوالي ساعة ونصف في أكثر تقدير.
وتعتبر التايهة التابعة لمنطقة منبج شمال شرق حلب من المناطق الواقعة على خطوط التماس الفاصلة بين المناطق التي تسيطر عليها قوات “قسد” من جهة والمناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية من جهة أخرى.
يذكر أن المصادر لم تؤكد إمكانية السماح للحركة التجارية بين المنطقتين عبر منطقة التايهة كما كانت عليه قبل سنتين.
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