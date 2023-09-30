“رايتس ووتش” : سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين
استمرت المنظمات الغربية في تنفيذ أوامر مموليها، من خلال إصدار بيانات وتحقيقات تقارب الوضع في سوريا من رؤية مموليها من واشنطن وجوقتها.
وزعم مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيل فريليك بحسب وسائل إعلامية أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين بسبب ما اسماه “قوات النظام”.
وتنعم جميع المدن والبلدات التي تخضع لسيطرة الدولة السورية بالأمان، على عكس المناطق المحتلة من أمريكا وتركيا والمجموعات المسلحة المرتزقة التابعة لها.
وقال “فريليك” أن “غياب العنف العشوائي في جزء من سوريا لا يعني أنها آمنة لعودة اللاجئين إليها ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لا تزال تصنف ثماني محافظات سورية على أنها تعاني من مستويات عالية أو مرتفعة بشكل استثنائي من العنف العشوائي”.
وأغفل “فريليك” خلال حديثه وبشكل معتاد من المسؤولين الأممين الاعتداءات الإرهابية والصهيونية واحتلال واشنطن وأنقرة لأجزاء من الشمال والشرق السوري عدا عن العقوبات أحادية الجانب ضد الشعب السوري معتبراً أن سبب غياب الآمان في عودة اللاجئين هي الدولة السورية.
ولم تكن المنظمات الدولية في أي مفصل من مفاصل الحرب على سوريا إلا رديفاً للمعسكر الأميركي حيث كانت تصدر قرارات ظالمة بحق السوريين وتُدار ضد الدولة السورية المعترف بها دولياً.
يذكر أن الولايات المتحدة تحتل أجزاء من الجزيرة السورية بالتوازي مع احتلال تركيا لأجزاء من الشمال حيث تقوم قوى الاحتلال بسرقة خيرات السوريين وتهجيرهم وانتهاك حياتهم بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية وكيان الاحتلال.
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