القبض على لصين محترفين

أعلنت الداخلية عن إلقاء القب على شخصين من أرباب السوابق لارتكابهما العديد من عمليات السرقة.

وفي التفاصيل فأثناء تجوال إحدى دوريات قسم شرطة الكلاسة بحلب لأداء المهام الموكلة إليها ومراقبة أرباب السوابق والمشبوهين اشتبهت بأحد الأشخاص يدعى (صدام . ع) وبتدقيق وضعه تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقه بجرم السرقة ،تم إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز القسم ، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة محتويات عدة سيارات بعد كسر زجاجها وسلـ.ب مبالغ مالية وأجهزة خليوية من المواطنين مستخدماً آلة حـ.ادة (سكين) وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين تم توقيفهم سابقاً.

كما تمكنت إحدى دوريات القسم المذكور من إلقاء القبض أيضاً على المدعو (حذيفة . أ) بعد الادعاء عليه من قبل أحد المواطنين لإقدامه على سرقة مبلغ مالي قدره ( 3.500.000 ) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ل. س وجهازين خليويين ومصاغ ذهبي وزنه ( 20 ) غرام من منزله ، وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بما نسب إليه وبدلالته تم استرداد المصاغ الذهبي والجهازين الخليويين ومبلغ مالي ( 2.200.000 ) مليونين ومئتي ألف ل. س .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء أصولاً.