بدء قطاف محصول القطن في المحافظات المنتجة له

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، الأحد، بدء موسم قطاف محصول القطن في جميع المحافظات المنتجة له لهذا الموسم، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية للمحصول تبشّر بمردود جيد، وفق وكالة “سانا”.

وبيّن مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة المهندس أحمد العلي أن “الوزارة قدّمت كامل التسهيلات اللازمة عبر الجهات المعنية، من حيث تأمين الشلول القطنية وشهادات المنشأ وسهولة المرور إلى المحالج لتسليم المحصول”.

وأضاف “العلي”: “والوقوف على حاجة المحالج ومراكز الاستلام المنتشرة في جميع المحافظات، مؤكداً “جاهزية المحالج طيلة فترة موسم القطاف لاستلام محصول القطن من المزارعين”.

وأكد “العلي” “اهتمام الحكومة ودعمها لهذا المحصول الإستراتيجي من خلال التسعيرة التي أقرتها اللجنة الاقتصادية بـ 10 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد”.

واعتبر “علي” أنّ “تلك التسهيلات والتسعيرة المحددة تشكل دافعاً لدى المزارعين لتسليم كامل المحصول إلى المحالج وزيادة المساحات المزروعة في الموسم القادم”.

ولفت العلي إلى “وجود 7 محالج تستلم المحصول في المحافظات المنتجة، وهي محالج تشرين بحلب والفداء والعاصي والسلمية ومحردة بحماة ودير الزور القديم والوليد بحمص ومركز استلام السبخة بالرقة”.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القطن بلغت هذا الموسم 35893 هكتاراً، منها 7175 هكتاراً في المناطق الآمنة.

يذكر أن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أعلنت في وقت سابق، أنّ كمية الأقطان المتوقع استلامها لموسم 2023، هي بحدود 20 ألف طن.