بوتين يعلن عن إنتاج سلاح سيغير العالم بخواص فيزيائية “غير مسبوقة”

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تعمل على تصنيع سلاح جديد يعتمد على خواص فيزيائية متميزة وبإمكانه ضمان الأمن في أي بلد.

بوتين قال ، خلال لقائه مع منسقي الجلسات في منتدى “الشرق الاقتصادي” المنعقد في مدينة فلاديفوستوك، الواقعة أقصى شرق روسيا: “إذا نظرنا إلى قطاع الأمن، فإن الأسلحة المصممة بناءً على ميزات فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب، وإننا نفهم جيدا هذا الشيء ونعمل على تحقيقه”.



وتعتمد الأسلحة المصنعة بخواص فيزيائية فريدة على استخدام التكنولوجيات ومبادئ التشغيل الحديثة نوعيا أو غير المستخدمة سابقا ،وعلى وجه الخصوص تشمل هذه الأنواع أسلحة الليزر والأشعة فوق الصوتية والترددات الراديوية وغيرها.

ووفقاً لموقع سبوتنيك يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة ما بين 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.