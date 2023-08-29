29-08-2023
زبيب بالديدان في حماة.. و25 ضبطاً بحق المخالفين
نظمت حماية المستهلك بحماة اليوم 25 ضبطاً بحق فعاليات مخالفة، ومنها ضبط لحيازة وعرض زبيب بالديدان بحق المخالف ع.شمسي ، وتم إتلاف الكمية أصولاً .
و5 ضبوط بحق مخابز الذهبية، تل قرطل، معردس، الجاجية، تقسيس، بمخالفة إنتاج وبيع خبز سيئ الصنع.
وضبط بحق مخبز الصناعة بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار نحو 450غ في كل ربطة، وغرمت صاحبه بنحو 8.5 ملايين ليرة.
وضبط بمخالفة الاتجار بالمحروقات بحق المخالف ف.محروق ، وغرمته بـ 3.5 ملايين ليرة .
وضبط بمخالفة البيع بسعر زائد للخضار والفواكه بحق المخالف ج.قطنة.
و16 ضبطاً تتعلق بالأسعار والفواتير.
الوطن أون لاين
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