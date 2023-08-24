زيت النيم: فوائد متعددة ومذهلة

هل كنت تعلم من قبل أن زيت النيم يزيل القمل من الشعر ويطرد البعوض من المنزل؟ لكن هذه أبسط الفوائد له تعرف عليها جميعها من المقال.

فلنتعرف في ما يأتي على أهم المعلومات والتفاصيل حول زيت النيم:

ما هو زيت النيم؟

زيت النيم هو زيت يُستخرج من عصارة ثمار شجرة النيم وبذورها، وهو ذو ألوان متعددة فمنه الأصفر الذهبي، والبني المائل للصفرة، والبني المائل للحمرة، والبني المائل للخضرة.

على الرغم من أن زيت النيم ذو رائحة غير محببة تشبه رائحة الثوم والفول السوداني إلا أنه يحتوي على العديد من المكونات المفيدة جدًا لصحة الجسم، مثل:

الأحماض الدهنية.

فيتامين هـ (Vitamin E).

الدهون الثلاثية.

مضادات الأكسدة.

الكالسيوم.

فوائد زيت النيم

تمثلت أهم فوائد زيت النيم في ما يأتي:

1. علاج بعض اضطرابات الجهاز الهضمي

يُعد زيت النيم علاجًا فعالًا لاضطرابات الجهاز الهضمي، والتي تحدث بسبب اضطراب مستوى الحموضة في المعدة والأمعاء.

يعمل زيت النيم ببساطة على موازنة مستوى الرقم الهيدروجيني في الجسم، ويشفي القرحة على نحو فعال.

يُمكن تناول مسكنات الألم التي تحتوي على زيت النيم بعد استشارة الطبيب لتخفيف الألم الناجم من اضطرابات الجهاز الهضمي.

2. المساهمة في تقليل أعراض الصدفية

تُعد الصدفية من الأمراض الجلدية المؤلمة التي تترك بثور وعلامات شبيهة بحروق الشمس على البشرة، ليبدو الجلد جافًا.

يُمكن لزيت النيم الغني بفيتامين هـ أن يُهدئ الحكة والتهيج الناتج عن الصدفية، وقد يمنع من تفاقم المزيد من الالتهابات الجلدية بفعل خصائصه المضادة للبكتيريا.

3. المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان

يمتلك زيت النيم خصائص تُعزز من الجهاز المناعي وتُقاوم الأجسام المضادة، لذلك يستخدم لبعض المرضى المصابين بالسرطان وخاصةً سرطان الثدي.

يُمكن تناول النيم على شكل زيت أو كبسولات كجزء من العلاج.

4. مقاومة بعض الفيروسات

يُعد زيت النيم علاجًا منزليًا آمنًا للفيروسات الخطيرة، وذلك بفعل خصائصه المضادة للجراثيم والفيروسات، ومن أبرز هذه الفيروسات:

فيروس فيرسيلا زوستر (Varicella zoster)، والذي يتسبب بجدري الماء.

فيروس الهربس (Herpes Virus).

فيروس التهاب الكبد من نوع ب (Hepatitis B virus).

5. التخلّص من التهاب اللثة

يحتوي زيت النيم على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا والفيروسات، لذلك قد يساهم زيت النيم في ما يأتي:

التخلّص من التهابات اللثة.

الحد من مشكلات الأسنان.

القضاء على رائحة الفم الكريهة.

هذه الفوائد جميعها أدت إلى استخدام زيت النيم كمكون أساسي في العديد من منتجات العناية بالأسنان، لذا يُنصح باستخدام معجون الأسنان وغسول الفم الذي يحتوي على زيت النيم.

6. يدخل في تركيبة بعض الأدوية ومستحضرات التجميل

القيمة الطبية الطبيعية التي يمتلكها زيت النيم تجعله يدخل في تصنيع الكثير من الأدوية التي تُعالج الأمراض الخطيرة، مثل:

اضطرابات الجهاز الهضمي.

السرطان.

اضطراب الدم.

السكري.

التهاب المفاصل.

كما دخل زيت النيم في تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة، فهو قد يساهم في الآتي:

إعادة الرطوبة إلى الجلد.

مقاومة بعض الأمراض الجلدية، مثل: الثآليل، والقروح.

إزالة الرؤوس السوداء ومنع ظهورها مجددًا.

تأخير علامات الشيخوخة على البشرة، وذلك لأنه يحتوي على البيتا كاروتين (Beta carotene) الذي يُقلل الجذور الحرة المسببة للشيخوخة.

7. طرد الحشرات الزراعية

يأخذ زيت النيم مكانًا مهمًا في إنتاج المبيدات الحشرية، مما يجعله مكونًا مفيدًا للأغراض الزراعية، فالمكونات النشطة الموجودة في زيت بذور النيم لا تُقاطع دورة حياة الحشرات فحسب بل تقيد نموها أيضًا.

يُستخدم زيت النيم لطرد حشرات الحدائق، مثل:

الخنافس.

الجراد.

العث.

الديدان الخيطية.

اليرقات.

النمل.

الصراصير.

8. إبعاد البعوض عن الجسم

يمنع زيت النيم انتشار البعوض من خلال صدها برائحته القوية.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لمكافحة البعوض قام الباحثون بخلط 2% من زيت بذور النيم إلى وعاء من زيت جوز الهند، وتم تطبيقه على أجزاء الجسم المكشوفة من المتطوعين، كانت النتيجة أن الخليط حمى من لسعات البعوض لمدة 12 ساعة تقريبًا.

يُمكن إضافة زيت النيم إلى خزانات المياه في المناطق الموبوءة بالبعوض، فذلك يُقلل من تكاثرها ويحد من انتشارها، كما يُقلل الأمراض التي قد تُسببها، مثل: الملاريا، وحمى الضنك.

9. وسيلة لتحديد النسل

يُعد زيت النيم من الوسائل الفعالة المساعدة في منع الحمل وتحديد النسل، فقد أظهرت دراسات عدة أن النيم لديه القدرة على منع الحمل لدى النساء، وقتل الحيوانات المنوية.

10. تعزيز نمو الشعر

يُعزز زيت النيم الشعر، وذلك بسبب قدرته على المساهمة في الآتي:

التخلص من القمل والقشرة.

حماية الشعر من التقصف والجفاف.

زيادة نعومة الشعر ولمعانه.

تعزيز صحة فروة الرأس.

لتحصيل هذه الفائدة تُضاف بضع قطرات من زيت النيم إلى الشامبو، ويُستخدم الشامبو في كل استحمام.

محاذير وأضرار استخدام زيت النيم

يُعد زيت النيم آمنًا لأغلب الأشخاص لكن يجب الحذر منه من قبل الفئات الآتية:

الأشخاض الذين يُعانون من حساسية تجاه الأعشاب، فزيت النيم قد يُسبب لهم:

الاحمرار.

تهيج البشرة.

الحكة.

ظهور حبوب طفيفة.

مرضى الضغط، حيث قد يتفاعل زيت النيم مع أدوية علاج الضغط الخاصة بهم.

الأطفال، لا يُستخدم للأطفال إلا بعد استشارة الطبيب

نصائح لاستخدام زيت النيم

للحصول على فوائد زيت النيم يجب اتباع النصائح الآتية:

الابتعاد عن تطبيق زيت النيم مباشرة على الجلد، فيُفضل مزجه مع زيت جوز الهند أو الماء.

تخزين زيت النيم في مكان مظلم وبارد أو في الثلاجة، واستخدامه في غضون عامين من تاريخ الصنع.