مصادر: بايدن قد يعرقل صدور قانون لمنع التطبيع مع دمشق

رجحت مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطية” الأميركية، أن يبذل البيت الأبيض كل ما في وسعه لمنع وصول مشروع قانون منع التطبيع مع دمشق إلى مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.

وقالت المؤسسة في تقرير، إن التصريحات الأميركية المتكررة تشير إلى أن الموقف الفعلي لإدارة الرئيس جو بايدن، يتمثل “بدعم التطبيع مع الرئيس الأسد طالما أنه يقدم التنازلات المناسبة”.

وأضافت أن موافقة الكونغرس على مشروع القانون، تعني أن البيت الأبيض قد يضطر قريباً إلى الإجابة عن “السؤال الأكثر مباشرة” حول موقفه من التطبيع، وقد تجعل معارضة القانون “صعبة التفسير”.

وأشارت المؤسسة إلى أن “قانون قيصر” لا يزال سارياً، لكن إدارة بايدن، لم تلتزم بتطبيقه الصارم، ولم تتخذ إلا بالقليل من الإجراءات.

وأوضحت أن العقوبات، كأداة اقتصادية، لا يمكن أن تمنع إعادة التأهيل الدبلوماسي لدمشق، لكنها تمنع التطبيع الدبلوماسي من توليد فوائد اقتصادية.

وكالات