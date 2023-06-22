بـ20 مليون جنيه.. بدلة رجالي مرصعة بالألماس تشغل المصريين

شغلت أغلى بدلة رجالي في مصر رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فبين مؤيد ومعارض للحدث غير المألوف انتشر مقطع فيديو وصور وثقت ظهور مصمم أزياء مصري شهير عبر السوشيال ميديا مرتديا البدلة المرصعة بالألماس.



وأعلن مصمم الأزياء المصري إسلام سعد حسب الفيديو المنتشر على مواقع التواصل، عن بدلة مرصعة بالألماس وصفها بأنها “الأغلى في مصر والوطن العربي”، إذ يبلغ سعرها حوالي 20 مليون جنيه مصري، على حد قوله

وتداول المصمم فيديو ترويجي للبدلة، ظهر فيه بعض صورها، ثم ارتداها وخرج إلى مجموعة من المعجبين ليسألوه عنها، ويؤكد معلومة أنها “الأغلى في مصر” وأن تكلفتها 20 مليون جنيه مصري، واستغرق تصميمها 72 ساعة.

وكتب مصمم الأزياء الشهير عبر صفحاته الرسمية أن التكلفة الباهظة لهذه البدلة الرجالي يكمن في أنها مرصعة بالألماس من إحدى الشركات الشهيرة، مشيرا إلى أنها “ليست للبيع”.

العربية