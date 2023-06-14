هولندا ستوفر كريماً واقياً من الشمس مجاناً في الصيف لحماية مواطنيها من سرطان الجلد 

قالت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير نشرته الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023، إن هولندا سوف تعمل على توفير مستحضرات حماية من أشعة الشمس بالمجان لمواطنيها هذا الصيف، في محاولة لمعالجة المستويات القياسية للإصابة بسرطان الجلد في البلاد.

وأفادت الحكومة الهولندية بأنَّ آلات توزيع كريم الشمس ستُتاح هذا الصيف في جميع أنحاء البلاد، من المدارس والجامعات، إلى ساحات المهرجانات والحدائق والأماكن الرياضية والأماكن العامة المفتوحة.

حكومة هولندا أضافت أنها تريد تمكين الجميع من الوصول إلى الحماية من أشعة الشمس وعدم الانزعاج من عوامل مثل التكلفة أو مشقة الوصول إلى المنتجات.

وفي حملة للصحة العامة يُعتقَد أنها لا تُقارَن إلا بالحملة التي تبنتها أستراليا منذ عقود تحت شعار "slip, slop, slap"، في اختصار لعبارة ارتداء قميص صيفي وقبعة رأس ووضع واقي الشمس، والمستوحاة جزئياً منها، تأمل السلطات الهولندية أن تحول الحملة وضع كريم الشمس إلى عادة ثابتة.

وأطلقت الحكومة الهولندية الحملة في عطلة نهاية الأسبوع في مهرجان بمدينة بريدا، وفقاً للإذاعة العامة NOS.

وتفيد التقارير بأنَّ مستشفى Venlo-Venray، الواقع بالقرب من الحدود الألمانية، يعمل مع شركات التأمين الصحي الحكومية لتمويل توفير كريم الوقاية من أشعة الشمس في 120 مدرسة ابتدائية في العديد من البلديات.

وصرح متحدث باسم المستشفى، حسبما نقلت عنه إذاعة NOS، بأنَّ أحد أطباء الجلد بالمستشفى قد توصل إلى فكرة تحويل آلات توزيع مطهر اليدين، التي أُعِدَّت أثناء وباء "كوفيد-19″، إلى مُوزِّعَات واقي الشمس.

وأبلغت السلطات الطبية في البلاد عن ارتفاع قياسي في حالات سرطان الجلد في السنوات القليلة الماضية. وقال أحد المستشارين في منتجع استجمام على بحر الشمال في هولندا، إنه ثبت أنَّ كريم الحماية من الشمس هو أفضل حماية ضد المرض، ويجب أن يعتاد الأطفال على استخدامه منذ سن مبكرة، حتى يصير مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة.

وقال جاكو نايب من بلدة كاتويجك الساحلية، إنَّ هذه المستحضرات "تكلف ميزانية من المال، لكننا نهتم كثيراً بصحة الناس. نرى الناس يستمتعون بأشعة الشمس بانتظام، لكنهم يتجاهلون حماية أنفسهم؛ وبالنظر إلى حقيقة أنَّ بلدة كاتويجك تسجل مستويات فوق المتوسط من التعرض للشمس، فإنَّ هذا ليس جيداً".

وفي جميع أنحاء أوروبا، ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان الجلد على مدى العقدين الماضيين. ففي ألمانيا المجاورة، أفاد المكتب الفيدرالي للإحصاء بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الجلد في عام 2021 بنسبة 55% مقارنة بعام 2001.

وقال الخبراء إنه يمكن تحقيق وفورات كبيرة في ميزانية الرعاية الصحية من خلال الحد من معدلات سرطان الجلد.

وسُجِّلَت درجات حرارة عالية على غير المعتاد عبر مساحات شاسعة من وسط أوروبا في عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وتشهد بولندا وفرنسا وألمانيا بعضاً من أعلى درجات الحرارة، بينما ​​على النقيض من ذلك، تكون بلدان الشمال ودول البحر المتوسط أبرد من المعتاد في هذا الوقت من العام.