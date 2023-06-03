الدفاع الروسية: مقتل نحو 585 مسلحاً أوكرانياً وإسقاط مقاتلة سو27 ومروحية

أعلنت الدفاع الروسية اليوم أن نحو 585 مسلحاً أوكرانياً قتلوا، وأسقطت طائرة مقاتلة من طراز سو 27 ومروحية من طراز مي 8 خلال العمليات العسكرية التي شهدتها جبهات القتال خلال الساعات الماضية.

وجاء في بيان الوزارة اليومي أن أشرس المعارك على محور دونيتسك، تخوضها فصائل هجومية من قوات أحمد الخاصة في وسط بلدة مارينكا، ووحدات من الفيلق الأول للجيش في بلدة أفدييفكا، مشيرة إلى أن القوات الروسية قضت على أكثر من 200 جندي أوكراني على ذلك المحور خلال اليوم الماضي.

وقتل 90 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك و85 آخرون على محور كراسني ليمان و145على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و45 على محور خيرسون.

وتم تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك وأخرى على محور كراسني ليمان، كما تم تدمير 3 دبابات، وراجمتي صواريخ غراد و3 مدافع ذاتية الحركة من طراز غفوزديكا و2 من طراز أكاتسيا، ومدفع ذاتي الحركة بولندي الصنع، و4 مدافع هاوتزر من طراز دي30 و2 من طراز مستا بي، وواحد من طراز دي20، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية.

وتمكنت وحدات الصواريخ والمدفعية الروسية من إصابة 87 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 96 منطقة، إضافة إلى استهداف معسكر ميداني لتشكيل قومي أوكراني في منطقة خاركوف، وتدمير 3 مستودعات ذخيرة ومركز للقيادة والمراقبة في دونيتسك.

وأسقطت وحدات الدفاع الجوي الروسية طائرة سو27 ومروحية مي8 في دونيتسك، واعترضت صاروخين من طراز ستورم شادو و7 قذائف هيمارس، كما أسقطت 16 طائرة مسيرة.

وحسب البيان بلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة 432 طائرة، و236 مروحية، و4452 طائرة بدون طيار، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9361 دبابة ومدرعة أخرى، و1110 راجمات صواريخ، و4984 قطعة من المدفعية الـخاصة.