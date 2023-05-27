السينما العربية تحصد 3 جوائز في مهرجان كان السينمائي 

حازت السينما العربية على ثلاث جوائز مهمة في مسابقة "نظرة ما"، خلال الدورة الـ 76 لمهرجان كان السينمائي (من 17 إلى 27 مايو 2023).

وعادت جائزة لجنة التحكيم إلى الفيلم المغربي عصابات للمخرج كمال لزرق الذي يسرد لوالد وابنه يحاولان التخلص من جثة، مسلطا الضوء على حكاية عدد من المجرمين.

وهو الفيلم الذي قالت عنه أعضاء لجنة التحكيم إنه "يفتح عيوننا على حقائق نعيشها كل يوم".

ومنحت لجنة التحكيم التي ترأسها الممثل الأميركي جون سي رايلي، جائزة باسم "جائزة الحرية" للفيلم السوداني وداعا جوليا للمخرج السودان محمد كرودفاني.

وقال رئيس لجنة التحكيم عن فيلم "وداعا جوليا" أنه يحكي للناس عن الحرية، مشيرة إلى أن هذه الجائزة هي تحية للمقاومين ضد كل أشكال العنصرية والسلطة ودعوة لقول الحقيقة، واصفا العمل السوداني بـ "الفيلم البراق والممتع".

وعبر كرودفاني عن سعادته بفوز السودان لأول مرة بجائزة في مهرجان كان السينمائي، قائلا: "أنا فخور لأنني سوداني، تحية للشعب السوداني".

وحازت المخرجة المغربية أسماء المدير عن فيلمها الروائي "كذب أبيض" على جائزة الإخراج.

وهو العمل الذي تطرقت فيه المخرجة لانتفاضة الخبز في العام 1981 التي سال فيها الكثير من الدماء.



وكالات