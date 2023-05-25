لا تهتم بمن خسر سوريا ومن خسر السعودية بحق الجحيم؟

بيتر فورد:

عادت سوريا إلى حظيرة جامعة الدول العربية - إنها صورة لم ترغب عصابة تغيير النظام في واشنطن أبدًا في أن يراها العالم. أكثر من ذلك: عندما تبدأ المملكة في مواجهة الشرق ، تخسر الإمبراطورية الأمريكية أحد أعظم أصولها في الحفاظ على إمبراطوريتها العالمية.

من الصعب المبالغة في أهمية إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية وحضور الرئيس الأسد قمة جدة العربية. الأهمية تذهب أبعد من سوريا نفسها.

دعنا نصل مباشرة إلى هذه النقطة. إنها ضربة قوية للولايات المتحدة وحلفائها. لا عجب في أن التعليقات الصادرة عن مراكز الأبحاث والمنشورات في واشنطن مثل Financial Times سيئة للغاية. لا يقتصر الأمر على أن الأسد المكروه يكسر العزلة التي تفرضها الولايات المتحدة ، بل يتم تذكير العالم بفشل السياسة الأمريكية في سوريا.

والأهم من ذلك، أنه من المذهل تمامًا أن يتولى أحد كبار العملاء الأمريكيين المتحالفين تمامًا ، وهو المملكة العربية السعودية ، زمام المبادرة في انتهاك رغبة أمريكا في إبقاء سوريا معزولة. لأنها كانت بالفعل المملكة العربية السعودية ، ما زالت حديثة العهد بإظهار أصابع الاتهام للولايات المتحدة من خلال الوصول إلى اتفاقية خفض التوتر التي ترعاها الصين مع إيران ، والتي أعقبتها إقناع أعضاء آخرين في جامعة الدول العربية بقبول عودة سوريا. جاء ذلك أيضًا بعد أن رفضت المملكة العربية السعودية ضخ المزيد من النفط لمساعدة بايدن في خفض أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

يحاول البعض في واشنطن مواساة أنفسهم بفكرة أن المزيد من النفوذ السعودي في دمشق سيساعد في تقليص سيطرة إيران المفترضة على سوريا. انهم يفتقدون هذه النقطة. مع اندلاع السلام بين السعودية وإيران ، لا داعي للخوف السعودي من النفوذ الإيراني في سوريا.

يبدو أن السعودية قد استيقظت على حقيقة أن الرابحين الوحيدين من التوتر بينها وبين إيران هم الولايات المتحدة وإسرائيل.

ربما جاءت لحظة الاستيقاظ بالفعل في عام 2019 لكنها مرت دون أن يلاحظها أحد في ذلك الوقت. كان ذلك عندما شنت إيران هجمات ضخمة بطائرات بدون طيار على مصفاة بقيق في المنطقة الشرقية بالسعودية ، وذهبت دون عقاب. كانت إيران ترسل رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها: العبث بصادراتنا النفطية (وهو ما كانت تفعله البحرية الأمريكية بالفعل). لقد فهمت الولايات المتحدة بالتأكيد الرسالة: وقد تراجعت بهدوء. لكن السعودي ، تلقى الرسالة أيضًا. "مرحبًا ، اعتقدت أنني أدفع مقابل حماية منك بدلا من ذلك أنا أتلقى الضربة عنك!

من المحتمل أن تكون تداعيات اغتيال خاشقجي والضعف المؤقت للأمير محمد بن سلمان قد أخرت العمل على الخروج من كارثة البحرية الخليجية. لكن عزلة محمد بن سلمان ربما زادت من شعور زملائه تجاه بشار الأسد ، خاصة وأن خاشقجي كان معارضًا لكليهما.

على كل حال، فشل السياسيون والدبلوماسيون الأمريكيون المتغطرسون في رؤية ما كان يختمر ويراكم الإذلال على الإذلال للسعودية. الآن بفضل استجابة الولايات المتحدة لأوكرانيا ، مع كل هذه العقوبات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الغرب مع احتفال منتجي النفط ، انقلب المشهد.

ما زالوا لا يفهمون ذلك في واشنطن. إنهم يعتقدون أنها نوبة غضب سعودية مؤقتة وما زالوا يتحدثون عن ضم السعودية إلى اتفاقات إبراهيم مع إسرائيل. هذا على الأرجح مثل البقرة التي تقفز فوق القمر.

إنه كارثي يا رفاق. لقد فقدتم دبوس الربط الخاص بكم في الشرق الأوسط.

اليوم المملكة العربية السعودية خارج المحمية وبدأت في التماهي مع روسيا والصين وغيرهما من الأضواء الرئيسة للفعل الجديد الكبير ، الجنوب العالمي.

يمكن تجاهل خسارة سوريا. لكن خسارة السعودية كارثية ، وسيتضح أكثر فأكثر في الأسابيع والأشهر المقبلة.

نيوز واير - بيتر فورد محلل للشؤون العالمية ، وسفير بريطاني سابق في سوريا (2003-2006) والبحرين (1999-2002).