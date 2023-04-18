الحشد الشعبي العراقي ينجز أول 100 شقة سكنية لمتضرري الزلزال في حلب

في إطار مساعدتها للمتضررين من الزلزال في سورية، أنجزت هيئة حشد الإغاثة الشعبي العراقي، بالتعاون مع محافظة حلب، أول 100 شقة سكنية مسبقة الصنع، من الشقق التي قدمتها كهدية للمتضررين في منطقة جبرين شرق حلب.

وأوضح منسق مبادرة حشد الإغاثة الشعبي العراقي “غالب الحسيني”، أن المشروع يضم 500 شقة سكنية، وتم تجهيز 100 شقة للتسليم، وتبلغ مساحة كل شقة 36 متراً مربعاً، ومؤلفة من غرفتين وصالون وملحقاتها، ويدخل الحديد كمادة أساسية في تصنيعها مع مواد العزل الصوتي والحراري، وسيتم تجهيز هذه الشقق بالفرش المنزلي اللازم لحياة الأسرة، وتبلغ قدرتها الاستيعابية من 6 إلى 8 أفراد.

ولفت “الحسيني”، إلى مواصلة الجهود لإنجاز شقق المشروع الذي يأتي ضمن مبادرات الحشد الشعبي العراقي، للتخفيف من أضرار الزلزال عن أبناء الشعب السوري وتوفير السكن المناسب، مشيراً إلى أنه من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال فترة شهرين، وتتضمن تسليم 300 شقة سكنية.