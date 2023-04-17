17-04-2023
إحتياطات مصرف لبنان المركزي تنخفض إلى 9.38 مليار دولار
تُظهِر ميزانيّة مصرف لبنان انخفاضاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 65.96 مليون د.أ. (0.46%) خلال النصف الثاني من شهر آذار 2023 إلى 14.41 مليار د.أ.
(216.14 تريليون ل.ل.)، من 14.48 مليار د.أ. (217.13 ترليون ل.ل.) قبل فترة أسبوعين. عند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليارات د.أ. بحسب تصاريح مصرف لبنان السابقة، تصبح قيمة احتياطاته بالعملة الأجنبيّة 9.38 مليارات د.أ. (140.69 تريليون ل.ل.).
صحيفة الجمهورية اللبنانية
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