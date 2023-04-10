في ذكرى ميلاد الفيلسوف إميل سيوران

أمجد شلال:

إميل سيوران: أستاذ "اليأس" و"السوداوية" الذي قال :

أينما ذهبتُ يصاحبني الإحساسُ ذاتهُ بعدمِ الإنتماء، بكوني غيرُ مفيدٍ و أحمقَ و دجال، ليسَ بالنسبةِ للآخرين و إنما بالنسبةِ لنفسي: أتظاهرُ بالإهتمامِ لأشياءَ لا تثيرُ إعجابي حتى، أنا رجلٌ لا وطنَ لهُ على هذهِ الأرض.



كان سيوران فيلسوفًا وكاتبًا رومانيًا، ولد في 8 أبريل 1911 وتوفي في 20 يونيو 1995. يعتبر سيوران واحدًا من أهم الفلاسفة الذين عاشوا في القرن العشرين، وهو معروف بأفكاره الفلسفية العميقة والمثيرة للجدل، وكتاباته الأدبية الشاعرية. كانت أعمال سيوران تركز بشكل كبير على الوجودية والحياة الإنسانية، وهو يتحدث فيها عن العديد من الموضوعات المعقدة مثل الموت واليأس والمعاناة.

كانت هناك آراء مختلفة حول إميل سيوران وأفكاره وكتاباته. وقد عبر البعض عن اعتراضهم على بعض الأفكار التي طرحها، بينما أشاد البعض الآخر بتفكيره العميق والمثير للتفكير.

ومن بين الأشخاص الذين عبروا عن اعتراضهم على أفكار سيوران

كان المفكر الفرنسي جان بول سارتر، الذي اعتبر أن سيوران كان يروج لفكرة الإنسانية البائسة والتي تصور الحياة بشكل سلبي وغير محبب للحياة. بالمقابل، أشاد الكاتب الأمريكي إرنست هيمنجواي بسيوران، واعتبره أحد أهم الكتاب الذين قرأهم على الإطلاق.

"إميل سيوران يمثل مدرسةً في الحزن والإحباط الإنساني، وهو يعتبر واحدًا من أكثر الفلاسفة المؤثرين في القرن العشرين" - توماس كيرني، فيلسوف وكاتب بريطاني.

"إميل سيوران لم يتبع أي تيار فلسفي معين، ولكنه قام بتأسيس مدرسة فلسفية خاصة به، والتي تركز بشكل كبير على الوجودية والحياة الإنسانية" - ريتشارد هاوسمان، فيلسوف ومؤرخ فرنسي.

"سيوران كان فيلسوفًا مؤثرًا جدًا، وكانت أفكاره الحادة والعميقة تستحق الاهتمام والتأمل" - كريستوفر هيتشنز، فيلسوف وكاتب أمريكي.

"إميل سيوران يتحدث بصراحةٍ عن اليأس والإحباط والعجز الإنساني، وهو يعتبر صوتًا مهمًا يجب أن يسمعه الجميع" - روبرت فاجل، فيلسوف وكاتب أمريكي.

"سيوران كان فيلسوفًا يتمتع برؤيةٍ مريرةٍ للحياة، وكان يركز على الإحباط والتعاسة الإنسانية، وقد أثرت أفكاره بشكلٍ كبيرٍ على الفكر الفلسفي في القرن العشرين" - إيما هارت، فيلسوفة وكاتبة بريطانية.

*"إميل سيوران كان فيلسوفًا مثيرًا للجدل، وكان يتحدث بصراحةٍ عن الوجودية والإحباط والعجز الإنساني، وكان له تأثيرٌ كبيرٌ على الفكر الفلسفي والأدبي في القرن العشرين"

*- روجر شكاي: كاتب وناقد أدبي أمريكي.