شكل الكون قد يكون مختلفًا عما نعرفه

الكون المسطح

تشير الملاحظات الحديثة التي توصل لها العلماء حتى الآن، إلى أن الكون مسطح، ويشير مصطلح التسطيح إلى الخطوط المتوازية التي تبدأ من نقطة الانطلاق إلى اللانهاية، بشرط أن لا تلتقي هذه الخطوط في منطقة معينة، فمثلًا تمتد الخطوط في الأرض من قطبها الشمالي نحو قطبها الجنوبي، لكن هذه الخطوط تلتقي في النهاية، وهذا لأن الأرض كروية. وينطبق الأمر ذاته على الكون، حدد إشعاع الخلفية الكونية شكل الكون، وتحوي هذه الخلفية الضوء القادم من بدايات الكون عندما كان عمره فقط 380000 سنة، وتمتاز هذه الخلفية بتقلبات في درجة الحرارة، عن طريق دراسة هذه التقلبات يستطيع علماء الفلك تحديد ما إذا كان الضوء القادم من بداية الكون قد سار في مسار متوازٍ أم مر بشيء منحنٍ وبهذا يُحدد شكل الكون، وقد كشفت الدراسات باستعمال هذه التقنية بأن كوننا مسطحٌ لا منحنٍ.

الأنواع المختلفة من التسطيح

في الرياضيات لا يعني مصطلح التسطيح وجود خطوط متوازية على سطح ورقة مسطحة، فإن رسمت خطوطًا متوازيةً على سطح ورقة ولففتها لتصنع أسطوانة، تظل هذه الخطوط متوازيةً لأنها تدور حول الأسطوانة، فالأسطوانة إذن مسطحة هندسيًا لكن لها طوبولوجيا مختلفة. في مثال آخر، ارسم خطًا متوازيًا على طول ورقة ولفها حول كرة، الورقة، لا زال لها شكل مسطح لأن الخطوط لا زالت متوازية.

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إذا نظرنا بعيدًا في كون ملتوٍ سنرى نسخة أصغر سنًا من أنفسنا، لفهم هذا أكثر تخيل أن عرض الكون نحو مليار سنة ضوئية فقط، بالنظر لمنطقة معينة من الكون من الممكن رؤية نسخة من مجرتنا قبل مليار سنة.

درس علماء الفلك طوبولوجيا الكون واستنتجوا أن شكله مسطح وله هيكلة بسيطة. مؤخرًا في 23 فبراير، نُشرت ورقة بحثية مهدت الطريق لأسئلة جديدة حول شكل الكون، وتشير هذه الورقة إلى أن البيانات الحالية محدودة ولا يمكنها تحديد شكل الكون بدقة، وافترضت أن الكون يلتف حول نفسه في بعد واحد وله هيكلة بسيطة، وكشفت أيضًا ملاحظات لإشعاع الخلفية الكونية عن شذوذ غير طبيعي وغير مبرر يفتح بابًا لافتراض جديد حول شكل الكون.

الكون ذو الطوبولوجيا المعقدة قد يشرح حالات الشذوذ الغريبة في الخلفية الكونية.

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ترجمة: هاجر احكى - أنا أصدق العلم