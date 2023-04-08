علماء: البشرية على بعد خطوة واحدة من إنشاء آلة الزمن

أجرى علماء فيزياء في كلية لندن الملكية تجربة دقيقة جداً، قاموا فيها لفترة لحظة واحدة بتدمير الزمكان المألوف لنا، حيث من الممكن أن تمكن الانسان من عبور الزمن، وهو على بعد خطوة واحدة من إنشاء آلة للزمن .

واندهش المجتمع العلمي من تطور جرأة المجرّبين وقالوا إن الاكتشاف سيسمح بإنشاء أجهزة كمبيوتر قوية لم يسبق لها مثيل تتنبأ مسبقاً بما ستحسبه.

ودمّر العلماء النسيج الموحد للزمكان، وفعلوا ذلك بمساعدة تجربة ظهرت فكرتها عام 1803، لتوماس جونغ عندما مرر ضوء الشمس عبر ثغرتين، ولا يمكن المقارنة بين التكنولوجيات، لكن الفكرة واحدة.

وسيتم استخدام طريقة إزالة الفجوات بسرعة البرق في أجهزة الكمبيوتر الكمومية، حيث سرعة هذه الآلات هائلة، مما يفتح نوع من الفضاء، يمكن من التنبؤ بدقة في الطقس.

وتشير الحقائق إلى أن العلم يقترب من إنشاء آلة الزمن من زوايا مختلفة، لكن إنشاءها سيتم مستقبلاً بالتأكيد.

يشار إلى أنه في وقت سابق عام 2019، فعل العلماء الروس من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا الشيء نفسه بطريقة مختلفة حيث أجبروا جهاز الكمبيوتر الكمومي على إنشاء نظام يعيش “بترتيب عكسي”، أي من الموت إلى الولادة.



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