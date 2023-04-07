مسلـحون يحاولون اقتحام الأراضي التي يسيطر عليه الجيش في إدلب

تصدُّى الجيش العربي السوري لمحاولة اقتحام نُفذتها جماعة “الحزب الإسلامي التركستاني” للدخول إلى أراضي سوريا في محافظة إدلب بشمال البلاد. وأدت هذه المحاولة إلى استشهاد جنديين سوريين وإصابة 4 أخرين.

كما أفاد اللواء البحري أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن القوات الحكومية السورية تمكَّنت من القضاء على 9 مسلحين.

وقد شدد غورينوف على أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ما زال يرتكب انتهاكات متكررة لبروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية بشأن سلامة الطيران في سوريا، وذلك بزيادة عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تسجيل 210 حالات انتهاك تتعلق بتحليق لطائرات مسيرة وطائرات التحالف في شهر آذار 2023.