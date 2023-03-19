ماسك: إذا اعتقل ترامب سيحقق نصرا ساحقا بالانتخابات الرئاسية

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، إنه إذا وجهت لائحة اتهام تنتهي باعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فإن ذلك سيكون بمثابة دعم لحملته الانتخابية للفوز باكتساح.

كان ماسك يرد على مقطع من قناة فوكس نيوز يوضح بالتفصيل كيف طلب مكتب المدعي العام في مانهاتن عقد اجتماع مع سلطات إنفاذ القانون قبل توجيه لائحة اتهام محتملة لترامب الأسبوع المقبل ما يفتح باب التوقعات لرؤيته "مكبل اليدين".

وقال ماسك: "إن حدث ذلك فإن ترامب سيعاد انتخابه رئيسا و سينتصر نصرا ساحقا".

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يتوقع أن يجري "توقيفه"، الثلاثاء؛ بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016، ودعا الأمريكيين إلى التظاهر.

وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية "Truth Social" صباح السبت: "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"، متحدثا عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن، وفقا لـ "فرانس برس".

وفي وقت سابق، ظهر ترامب على كل من يوتيوب وفيسبوك في عودة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمها لتعزيز صعوده السياسي حتى تم تعليق حساباته بعد هجوم أنصاره في السادس من يناير كانون الثاني 2021 على الكونغرس.

وبث ترامب عبر صفحته على فيسبوك وقناته على يوتيوب مقطعا مصورا بعنوان "لقد عدت" مأخوذا من سي.إن.إن، والذي كان يتضمن الإعلان عن فوزه بالرئاسة في انتخابات 2016 أمام هيلاري كلينتون. وينتهي المقطع بعبارة "ترامب 2024".

وقال ترامب في المقطع: "آسف لجعلكم تنتظرون".

