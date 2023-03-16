برادات أنفيرتر بردى وصلت إلى الموزعين … أسعارنا أقل من الشركات الأخرى

كشف مدير الشركة العامة للصناعات المعدنية «بردى» المهندس علي عباس أن منتجات الشركة الجديدة من البرادات مختلفة القياسات والألوان تبريد عادي أو بنظام «الأنفيرتر» الطاقة البديلة وبتشكيلة متنوعة من قياسات (12-16-22-24) قدماً و«الأنفيرتر» التي أنتج منها حالياً قياس 22 قدماً وستليها جميع القياسات بما يتناسب مع احتياجات الطاقة البديلة، أصبحت لدى الموزعين الذين سيطرحونها في الأسواق خلال الأسبوع القادم.

وعن نشرة أسعار برادات بردى بنظام «الأنفيرتر» أوضح عباس أن الشركة لم تنتج منه إلا مقاساً واحداً كتجربة أولى لدراسة وضع المبيع بعد الطرح، مبيناً أن سعر مبيعه بلون فضي بلغ للموزع 3 ملايين و290 ألف ليرة، في حين تم تحديد سعر مبيعه للمستهلك 3 ملايين و550 ألف ليرة، أما اللون الأبيض منه فحدد سعر مبيعه للموزع 3 ملايين و215 ألف ليرة، ومبلغ 3 ملايين و400 ألف ليرة للمستهلك.

أما نشرة أسعار المبيع المعتمدة للبرادات العادية ضمن الشركة، فأكد عباس أن براد بردى 24 قدماً لون أبيض بلغ سعر المبيع للموزع 3 ملايين و226 ألف ليرة، في حين بلغ سعر مبيعه للمستهلك 3 ملايين و420 ألف ليرة، وبراد 16 قدماً لون أبيض للموزع 2 مليون و910 ألف ليرة، وللمستهلك 3 ملايين و100 ألف ليرة، وبراد 22 قدماً لون أبيض للموزع 3 ملايين و40 ألف ليرة، وللمستهلك 3 ملايين و225 ألف ليرة، وبراد 22 قدماً لون فضي تبريد عادي 3 ملايين و115 ألف ليرة للموزع، و3 ملايين و375 ألف ليرة، أما 12 قدماً لون أبيض فللموزع بسعر 2 مليون و10 آلاف ليرة، وللمستهلك 2 مليون و20 ألف ليرة، وبراد 12 قدماً لون فضي للموزع 2 مليون و150 ألف ليرة، وبسعر مبيع للمستهلك 2 مليون و250 ألف ليرة.

وعن عمل الشركة في التدخل الإيجابي بالسوق أوضح عباس أنه يتم عبر اختلاف أسعار المنتجات بينهم وبين باقي الشركات، مبيناً أنه عندما يتم تثبيت المناقصة بمواد أولية يختلف سعرها باختلاف أسعار الصرف ما يخلق هوة بين نشرة الطرح وساعة المبيع، مضيفاً إنه ورغم عمل الشركة بآلية القطاع العام ضمن التدخل الإيجابي بالسوق فهي تسعى لتأمين المادة للمواطن مهما ارتفع سعرها، من دون اللجوء لرفع سعر المادة بل إبقاؤها ضمن سعر مكوناتها لتحقيق التدخل الإيجابي.

وعن قيم التدخل الإيجابي للشركة أشار عباس إلى أنه يمكن لمسها خلال اختلاف نشرات الأسعار المعتمدة لدى الشركات، مستشهداً بأسعار البرادات «الأنفيرتر» العامل بالطاقة البديلة، حيث بلغ سعر براد لون أبيض مبلغ 3 ملايين و400 ألف ليرة، في حين بلغ في بعض الشركات 6 ملايين و500 ألف، و 5 ملايين و900 ألف، وأحياناً يكون تدخل الشركة بمقدور 50 بالمئة.

وأكد عباس أن هدف الشركة المحافظة على دور التدخل الإيجابي بطرق ربحية وذلك عبر طرح منتجاتها بصالات «السورية للتجارة» ضمن 2000 صالة، إضافة لقروض التوفير للعاملين في الدولة بالشراكة مع «السورية للتجارة»، وقروض السلع المعمرة المتوافرة بالمصرف العقاري للشراء المباشر من صالات الشركة، علماً أن القرضين بقيمة 5 ملايين ليرة، كما أن التقسيط على منتجات الشركة متوافر للعسكريين ضمن المشروع التعاوني المنزلي وهو أحد الفروع التابعة للمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

وبيّن عباس أن الشركة حققت قيمة مبيعات بلغت مليارين و700 مليون ليرة منذ بداية العام وحتى الوقت الحالي.

الجدير بالذكر أن الإنتاج الفعلي للشركة من 1-1-2022 ولغاية 31-12-2022 بلغ 8 مليارات ليرة، في حين كان الإنتاج المخطط بقيمة 3 مليارات و197 مليوناً و500 ألف ليرة، أما المبيعات المخططة فبلغت 3 مليارات و197 مليوناً و500 ألف ليرة.

الوطن