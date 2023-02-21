خبير جيولوجي :هزة اليوم هي من توابع الزلزال السابق ولا خوف منها

أكد الجيولوجي حسين علي الوكاع الاختصاصي بعلم الزلازل، أن الهزة التي حصلت مساء أمس في مواقع متفرّقة من البلاد، تعتبر من توابع الزلزال الكبير الذي حصل على هذا الصدع فجر يوم الإثنين الواقع في السادس من شهر شباط الجاري.

وأشار الوكاع أنه من المتعارف عليه، أن أي زلزال قوي سيتبعه زلازل أقل قوة وشدة منه، مضيفاً : إن هذه الزلالزل ستستمر لفترة غير محددة، وقد تستمر لأشهر لكن معظمها تكون خلال الشهر التالي الذي يلي وقوع الزلزال الأول، إلى حين استقرار طبقات القشرة الأرضية التي تتعرض للخلخلة واحتباس بعض الطاقات فيها.

وبيّن أن القشرة الأرضية تحتاج إلى فترة غير محددة للاستقرار وتنفيس تلك الطاقات الحبيسة والتي هي أضعف من الطاقة الأساسية، وأقل خطورة منها، لافتاً إلى أن معظمها تكون شدته أقل من ثلاث درجات على سلم ريختر وهي التي لا يشعر بها البشر، ومع الزمن تتلاشى حتى تستقر القشرة الأرضية بشكل نهائي.

وأوضح أنه ينبغي عدم الخوف ولا داعٍ هنا للتهويل، نتيجة للاستماع للأنباء المبالغ فيها والمضللة، داعياً إلى ضرورة نشر الوعي والطمأنينة لما لذلك من ضرورة ملحة، لاسيما ما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تلعب دوراً سلبياً وهداماً في الوقت نفسه، منوهاً ضرورة أخذ العلم بأن هذا الحدث الزلزالي الكبير والذي يحدث تكرارياً على صدع البحر الأحمر الذي يمر بسورية ووصولاً إلى صدع شرق الأناضول بتركيا كل ٢٥٠ عاما تقريباً ولن يتكرر قبل مرور تلك الفترة في بلاد الشام.

الوطن أون لاين