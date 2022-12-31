الإعلام السعودي يؤكد انتقال رونالدو إلى النصر

أكدت وسائل إعلام سعودية انتقال النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو إلى نادي النصر السعودي بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وذكر مصدر لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، أن رونالدو انتقل بشكل رسمي إلى النصر، وقد وافق ب على كافة تفاصيل العقد، حيث سيستمر مع الفريق السعودي حتى صيف 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن الموعد المتوقع لوصول كريستيانو رونالدو للسعودية للالتحاق بالنادي هو بعد غد الأحد.

بالتوازي مع خبر انتقال رونالدو، قالت تقارير صحفية إن رونالدو سيتقاضى أجراً يبلغ 1.2 مليار جنيه استرليني (1.45 مليار دولار) لمدة سبع سنوات (موسمان كلاعب + 5 سنوات سفيرا لملف المونديال).

وأضافت التقارير أن رونالدو سيكون بعد انتهاء عقده كلاعب مع النصر، سفيراً لملف استضافة السعودية لمونديال كأس العالم 2030، رفقة اليونان ومصر "لم يتم الإعلان رسمياً عن الملف".

يشار إلى أن أنباء انتقال رونالدو إلى النصر ترددت قبيل انتهاء مونديال كأس العالم في قطر قبل نحو أسبوعين.

ويتواجد النجم البرتغالي صاحب الـ37 عاماً حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد، التي قضى فيها نحو 10 سنوات رفقة النادي الملكي "ريال مدريد".