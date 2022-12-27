روسيا تلغي رحلات الطيران إلى مصر بسبب الأردن

ألغت شركة الطيران الروسية "iFly" برامج الرحلات الدولية إلى مصر من عدة أماكن في روسيا، بسبب عدم التصريح لها باستخدام المجال الجوي الأردني.

وأوضحت الشركة أنها لن تستطيع الطيران إلى مصر من عدة دول أخرى، بسبب القيود المفروضة على رحلاتها من هذه الدول وعدد من الدول الأخرى.

ونقلت شركة "iFly" نحو 7.5 ألف سائح روسي من مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن ظلوا عالقين في المنتجعات المصرية بسبب المشاكل المتعلقة بالشركة.

يشار إلى أن كل من تركيا والأردن والسعودية وإريتريا، عملت في وقت سابق على حظر شركة "iFly" الروسية من الطيران عبر مجالها الجوي.

وطلبت الشركة من وكالة النقل الجوي الفدرالية الروسية، مؤخراً، السماح لها بالسفر عبر سوريا، لكن الوكالة لم توافق على هذا المسار معتبرةً أنه غير آمن.

وجاءت المشاكل في البداية بسبب حظر الأردن لشركة "iFly" من الطيران عبر مجاله الجوي، حيث طالب الأردن الشركة بشهادة تأمين تصدر في لندن.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، أن بلادها لا تعتبر القرار الذي اتخذه الأردن مسيساً وموجها ضد مصالح روسيا.

روسيا اليوم