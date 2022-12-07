البرتغالي يكمل الثمانية ويواجه المغربي

أكمل المنتخب البرتغالي أضلاع ربع النهائي لمونديال قطر 2022 بفوزه الكبير على نظيره السويسري بستة أهداف لهدف في آخر مباريات دور الستة عشر بعد مباراة شهدت تألق الهجوم البرتغالي بغياب أسطورته كريستيانو رونالدو الذي شارك أواخر المباراة، ولم يكن رجلها سوى بديله غونشالو راموس الذي سجل الهاتريك على حين سجل المدافع العجوز بيبي ورافاييل غيريرو ورافاييل لياو الأهداف الثلاثة الأخرى، وبذلك ضرب السيلكيسيون موعداً مع المنتخب المغربي الشقيق الذي أقصى نظيره الإسباني بركلات الترجيح إثر التعادل السلبي، وذلك في السادسة من مساء السبت القادم علماً أن المنتخب البرتغالي بلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2006 وهي المرة الثالثة بتاريخه والأولى كانت عام 1966.

المنتخب البرتغالي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف راموس منذ الدقيقة 17 وهو هدفه الأول بالمونديال والثاني فقط في رابع مبارياته الدولية، وعزز القائد بيبي التقدم بكرة رأسية بالهدف الثاني في الدقيقة 33 وبه دخل التاريخ عندما أصبح أكبر مسجل في الأدوار الإقصائية بتاريخ البطولة بعمر 39 سنة و284 يوماً، وفي الثاني سرعان ما حسم الأمور بهدفين سريعين فسجل راموس الثالث في الدقيقة 51 وقبل أن يستفيق السويسريون سجل رافاييل غيريرو الرابع في الدقيقة 55، حاول بعدها رفاق شاكيري العودة بأقل الخسائر فقلص مانويل أكانجي في الدقيقة 58، ولأنها ليلته التاريخية فقد عاد غونشالو راموس ليكمل الهاتريك في الدقيقة 67 وهو الهاتريك الأول في النسخة الحالية، وأكمل البديل رفاييل لياو السداسية في الدقيقة الثانية من الوقت البديل.

يذكر أن غونشالو راموس أصبح اللاعب رقم 49 الذي يدون اسمه بين مسجلي الثلاثيات، أما ثلاثيته فقد حملت الرقم 53 بتاريخ المونديال وهو رابع برتغالي يحقق هذا الإنجاز بعد إيزيبيو 1966 بمرمى كوريا الشمالية وباوليتا 2002 بمرمى بولندا ورونالدو 2018 بمرمى إسبانيا.



الوطن أون لاين