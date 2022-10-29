29-10-2022
توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة يحتاج ٣ اشهر
كشف مدير محروقات ريف دمشق محمد ليلا أن نسبة توزيع المازوت وصلت لـ 25%، وتعطى الأماكن الأكثر برودة أولوية وسرعة بالتوزيع،حيث اكتمل في (سرغايا، الزبداني، عرنة)، ويجري الآن التوزيع في صيدنايا على أن ينتهي خلال 10 أيام تقريباً.
وبيّن ليلا صعوبة توزيع المازوت في الريف نتيجة مساحته الجغرافية الكبيرة، ووجود 720 ألف عائلة وتبعا لذلك يحتاج لوقت طويل. وفي حال استمرار التوريدات ستنتهي عملية توزيع الدفعة الأولى خلال ثلاثة أشهر.
شام إف ام
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