كابل بحري مصري لنقل البيانات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا

أعلنت وزارة الاتصالات المصرية، تدشين الكابل البحري الجديد "ريد 2 ميد" لنقل البيانات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الاتصالات المصرية مساء أمس الأربعاء.

وقال البيان إن الكابل البحري الجديد المملوك للشركة المصرية للاتصالات، والذي يبدأ من نقطة إنزال رأس غارب بالبحر الأحمر إلى محطة الإنزال في مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط عبر المسار الذهبي في طريق المرشدين.

وبحسب البيان يعد الكابل "أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينا، كما أنه يعد نقلة نوعية في مسارات العبور للكابلات البحرية بين الشرق والغرب والربط بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، الأمر الذي يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي لنقل البيانات ويرفع من كفاءة البنية التحتية للاتصالات الدولية في مصر".