إدراج 14 عالم ذرة مصري بقائمة أفضل الباحثين حول العالم

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية في مصر عمرو الحاج، السبت، أنه تم إدراج 14 عالما من علماء هيئة الطاقة الذرية في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم.



وأوضح الحاج أن هذا الإدراج جاء طبقاً لمؤشرات الاقتباس المركبة للباحثين، وفق القائمة السنوية التي تصدرها جامعة "ستانفورد" الأمريكية، وفقاً لموقع "مصر اليوم".



وتضم القائمة ‌‌‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالاً علمياً متنوعا، كما تضمن 176 تخصصاً فرعياً.



وذكرت هيئة الطاقة الذرية المصرية في بيان، أن القائمة تعتمد على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة "ستانفورد" الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات.



وأشارت الهيئة إلى أن هؤلاء العلماء يتم ترتيبهم على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي.



إضافةً لعدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب، وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً.



ولفتت الهيئة إلى استخدام قاعدة بيانات "Scopus" التابعة للناشر العالمي "Elsevier" لاستخراج هذه المؤشرات المتنوعة بهذه القائمة.

وأفادت الهيئة أنه من هذه المؤشرات النشر العلمي العالمي و"مؤشر H"، والتأليف المشترك، وصولاً إلى مؤشر الاقتباس المركب.



وبينت الهيئة أنه يتم عرض بيانات منفصلة عن الحياة المهنية للباحثين، ويتم أيضاً توفير النسب المئوية الخاصة بمجال الأبحاث الرئيسي والفرعي لجميع العلماء الذين لديهم 5 أوراق بحثية على الأقل.



وأوضحت الهيئة أنه يتم تحديث بيانات المهنة حتى نهاية عام 2021، مشيرةً إلى أن بيانات السنة الأخيرة الفردية تتعلق بالاقتباسات المتلقاة خلال العام الميلادي2021.



وذكرت الهيئة أن الاختيار يستند على أفضل 100 ألف عالم حسب الدرجة "c"، مع الاستشهادات الذاتية ودونها، أو النسبة المئوية رتبة 2% أو أعلى في المجال الفرعي.



وأشارت هيئة الطاقة الذرية في مصر أنه تجرى مشاركة 195 ألف عالم في قاعدة البيانات المهنية، وحوالي 200 ألف عالم في مجموعة بيانات العام الأخير.