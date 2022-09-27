إتلاف مئات الدونمات الزراعية في دمشق وحلب لريّها بمياه ملوثة

قامت وزارة الزراعة بإتلاف مئات الدونمات من الأراضي في دمشق وحلب، مزروعة خضراوات تروى بمياه ملوثة.

مدير الزراعة في حلب، رضوان حرصوني، قال إن "هناك نحو 250 دونماً في محافظة حلب مزروعة بمحاصيل النعناع الأخضر والملوخية والقثاء على سرير نهر قويق في مناطق النيرب والشيخ سعيد والأنصاري وخان طومان

وأضاف حرصوني أنّ "الفرق الخاصة في مديرية الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية والوحدات الإدارية أتلفت هذه المحاصيل، كونها تشكل إحدى وسائل انتشار وباء الكوليرا، ولا يتم تعويض أصحابها كونها مخالفة، ولا يسمح بزراعتها على مياه ملوثة".

بدوره، أوضح مدير الزراعة في دمشق إن "المديرية نظمت خلال الفترة الماضية أكثر من 100 ضبط بحق فلاحين مخالفين يروون محاصيلهم التي تؤكل نيئة بمياه ملوثة ناتجة عن شبكة الصرف الصحي، حيث تؤدي هذه المياه إلى أضرار كبيرة لما تحمله من مواد ضارة وتسبب أمراضاً وأوبئة".

وأكد أنه "خلال الفترة الماضية أتلف نحو 700 دونم مزروعة بخضراوات تروى بمياه الصرف الصحي، وهي موزعة في مناطق قطنا ودوما والكسوة وداريا".

ومنذ أيام، حذرت قبل أيام من استخدام الفلاحين للمياه الملوثة في السقاية، وأصدرت محافظة دمشق تعميماً أبلغت فيه جميع أصحاب المطاعم وبائعي السندويش بالامتناع عن تقديم جميع أنواع الخضراوات الورقية من خسّ وملفوف وغيرها، تحت طائلة الإغلاق بسبب سهولة نقلها لمرض الكوليرا، مشددة على النظافة الشخصية للعمال.