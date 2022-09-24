القبض على المسؤول عن قارب المـوت اللبناني.. هذا ما اعترف به ؟!

كشف “الجيش اللبناني” في بيان له إنه «بتاريخ 21/ 9/ 2022، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً».

الجيش اللبناني، قال إن المقبوض عليه اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22/ 9/ 2022».

وذكر البيان أن التحقيقات ستسمر مع الموقوف ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص.