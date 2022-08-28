 قرار يقضي بعودة الأهالي إلى 14 بلدة وقرية جديدة بالريف

كشف محافظ إدلب ثائر سلهب عن وجود قرار يقضي بعودة الأهالي إلى عدة قرى وبلدات بريف إدلب بعد استعادة السيطرة عليه من قبل الدولة السورية.

وبحسب ما أوضح المحافظ، من ضمن تلك القرى: (ذهبية جلاس -جلاس -الخواري -سلامين -الرصافة شرقي وغربي -أبو الخوص -بجفاص -تل خطرة -الشيخ إدريس -لوف -انقراتي -البليصا -كفر عميم -مزرعة الهواري -محاريم -دير شرقي وغربي).

وتابع سلهب أن هذا القرار جاء بعد سلسلة لقاءات عقدت خلال الفترة الماضية مع أهالي هذه القرى والبلدات، حيث تم التواصل مع جميع الجهات المعنية بضمان عودة أهالي هذه القرى إلى منازلهم بشكل سريع، حيث سيجري تأمين كافة احتياجاتهم الأساسية على وجه السرعة.

وطلب سلهب من الراغبين بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم في هذه القرى والبلدات تقديم طلبات إلى مبنى الأمانة العامة لمحافظة إدلب في مدينة خان شيخون.

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