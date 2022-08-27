الجيش الهندي يعاقب المسؤولين عن إطلاق صاروخ نحو باكستان 

27-08-2022

الجيش الهندي يعاقب المسؤولين عن إطلاق صاروخ نحو باكستان 

أقال الجيش الهندي 3 ضباط تابعين للقوات الجوية بعدما ثبتت مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ بالخطأ في اتجاه دولة باكستان المجاورة.

وجاء قرار الجيش الهندي في 23 آب الجاري، بعد عدة أشهر من التحقيقات في الحادث، الذي كان يمكن أن يتسبب في مواجهة بين دولتين نوويتين.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد مشاهد مشابهة للصاروخ الذي تم إطلاقه نحو باكستان وهو صاروخ مجنح فرط صوتي من طراز "براهموس".

ولفتت الصحيفة إلى أن الصاروخ لم يكن يحمل رأسا حربيا وأنه قطع نحو 125 كيلومترا في اتجاه الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أنه سقط في منطقة غير مأهولة ولم يتسبب في أي خسائر.

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