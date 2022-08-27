تفريغ ناقلة ثانية في ميناء بانياس

في إطار الخط الائتماني السوري- الإيراني، أمّت ميناء بانياس النفطي أمس ناقلة محمّلة بـ5000 طن مازوت، حيث تم البدء بتفريغها مباشرة بعد الانتهاء من أعمال الربط وإنجاز العمليات البحرية اللوجيستية المتبعة، وذلك بعد أن انتهى ميناء بانياس خلال الأيام الماضية من تفريغ ناقلة محمّلة 31000 طن مازوت.

وأكد مصدر في مصفاة بانياس أن عمليات تفريغ الناقلة في خواتيمها، حيث يجري تفريغ الحمولة بالتوازي مع عمليات الشحن وتسليم مادة المازوت للشركة العامة للمحروقات، لتقوم بدورها بتوزيع المادة على المحافظات.

وبيّن المصدر أن نواقل النفط ستواصل الورود تباعاً إلى ميناء بانياس النفطي، وذلك بموجب بنود اتفاق خط الائتمان الإيراني – السوري الذي تم تجديده مطلع العام الحالي، بما يلبي احتياجات السوق السورية بمختلف القطاعات.

وحسب المصدر، من شأن كميات المازوت التي وردت إلى ميناء بانياس مؤخراً والتي بلغت 36000 طن أن تساهم في إنعاش القطاعات كافة، وعلى وجه الخصوص قطاعات الزراعة والنقل والصناعة، وأضاف: “كما يؤمن خط الائتمان الإيراني – السوري انسيابية تدفق وصول النواقل، واستمرار عمل مصفاة بانياس النفطية من دون توقف لتكرير النفط الخام بهدف تأمين مختلف المشتقات النفطية، وتزويد محطات توليد الكهرباء بالفيول”.

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