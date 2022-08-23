السعر الجديد لزيت دوار الشمس وضع بالاتفاق مع التاجر

حددت وزارة التجارة الداخلية سعر مبيع الليتر الواحد من مادة زيت دوار الشمس بالأسواق الداخلية ولكل حلقات الوساطة التجارية بـ12600 ليرة.

وبيّن مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود خلال تصريح صحفي، أنه لوحظ بالفترة الأخيرة ارتفاع تكاليف إنتاج زيت دوار الشمس نتيجة ارتفاع سعر المادة في بلد المنشأ ولذلك حددت الوزارة سعر الليتر بـ12600 ليرة بعدما كان محدداً سابقاً بسعر 12500 ليرة.

وأضاف أنه لو أعطينا نسبة الأرباح كاملة للتاجر كان ارتفع السعر لأكثر من السعر الذي حددناه، مشيراً إلى أنه تم تحديد السعر بالاتفاق مع تجار الزيت وفق التكاليف الفعلية لاستيراد الزيت الخام وتكاليف تكريره، وذلك من أجل استمرار انسياب المادة للسوق.

كما أوضح المدير أن توريدات مادة الزيت جيدة والأمور مبشرة ولن يكون هناك أي انقطاع للمادة خلال الفترة القادمة.