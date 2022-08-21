فقدان الوزن والأوقات المثالية لتناول الطعام

أظهرت دراسة جديدة أن تناول وجبات في أوقات معينة من اليوم يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن. فما هي هذه الأوقات؟

الصوم المتقطع، يعني حرمان نفسك من الطعام طواعية لعدة ساعات في كل مرة. لكن هل هذا القيد فعّال لخسارة الوزن؟ هذا ما أراد باحثون من جامعة ألاباما في برمنغهام، في الولايات المتحدة الأميركية التحقق منه في دراسة جديدة نشرت في مجلة JAMA Internal Medicine في 8 أغسطس الجاري.

بين الساعة 7 صباحاً و 3 بعد الظهر

خلال الدراسة تمَّ تجنيد ما مجموعه 90 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 25 و 75 عاماً ويعانون من السمنة، لهذه التجربة السريرية العشوائية التي استمرت أربعة عشر أسبوعاً. كان الهدف هو مقارنة ما إذا كان "النظام الغذائي المقيَّد بالوقت"، أي خلال فترة تتراوح من 7 صباحاً إلى 3 من بعد الظهر، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بسرعة أكبر من "الأكل على مدى اثنتي عشرة ساعة وأكثر".

يقول العلماء: "كانت التغذية المقيدة في وقت مبكر أكثر فاعلية في إنقاص الوزن". كان من الممكن أن تسمح للمشاركين بفقدان 6.3 كيلوغرامات في المتوسط ، مقارنة بـ 4 كيلوغرامات في النظام الغذائي غير المقيد. من ناحية أخرى، بالنسبة لفقدان "دهون الجسم"، كانت النتائج أقل أهمية بكثير.

الصيام المتقطع يساهم في تحسين المزاج



ومع ذلك، لم يقم الباحثون فقط بتحليل هذين الرقمين. من أجل تحديد الفوائد الأخرى المحتملة لتقييد الطعام مثل الصيام المتقطع، نظروا أيضاً في ضغط الدم ومستويات الجلوكوز في الدم أو حتى معدل ضربات القلب. الأشخاص الذين تناولوا الطعام فقط بين الساعة 7 صباحاً و 3 من بعد الظهر شهدوا تحسناً في "ضغط الدم الانبساطي" وبعض "اضطرابات المزاج" بشكل ملحوظ.

ومع ذلك، لم يلاحظ الباحثون أي فروق من أجل "عوامل خطر استقلاب القلب" أو "نتائج النوم". وبذلك، فإن ممارسة الصيام المتقطع يجعل من الممكن إنقاص الوزن، ولكن سيكون له أيضاً فوائد لصحتنا العامة. "هناك حاجة لدراسات أكبر حول فقدان الدهون" يشدد العلماء.

• المصدر: femmeactuelle.fr

