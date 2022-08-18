انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية سورية ـ روسية على طريق دمشق – عمان

انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور دورية مشتركة للجيش الروسي والأمن السوري في ريف درعا الشمالي، جنوبي سوريا.

وفي محافظة درعا انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق الدولي “دمشق- عمان”، أثناء مرور دورية مشتركة للجيش الروسي والأمن السوري، دون وقوع أي إصابات بين عناصرها.

و كانت العبوة مزروعة بالقرب من محور جسر “خربة غزالة” (20 كم شمال شرق درعا، 90 كم جنوب دمشق)، ولم يسفر انفجارها عن أي أضرار بشرية أو مادية.

وبعد توقف لدقائق، أكملت الدورية المشتركة الروسية السورية مسارها المخطط باتجاه مدينة درعا.

وفور انفجار العبوة، وصلت فرق الهندسة في الجيش العربي السوري إلى الموقع وبدأت عملية تمشيط للمنطقة بحثا عن عبوات محتملة أخرى.

سبوتنيك