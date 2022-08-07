حالة الطقس ٧/٨/٢٠٢٢

توالي درجات الحرارة انخفاضها في كل المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا .

والجو صيفي حار مع بقاء فرصة لهطل زخات خفيفة محلية من المطر في المناطق الساحلية ليلاً وسديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والبادية .

والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في بعض المناطق تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج .