وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحدد الحد الأقصى للربح لـ 50 مادة

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد عدد من المواد ولكافة حلقات الوساطة التجارية.

وفي قرار لها تم تحديد هامش الربح لحوالي 50 مادة وتراوح الحد المسموح به بالربح بين 4 – 10% للمستورد وتاجر الجملة، وبين 5 – 13% لبائع المفرق.

حيث تم تحديد الحد الأقصى للربح بـ9% لتاجر الجملة في حال أنتج أو استورد هذه المواد: (السمن والزبدة الحيوانية والزيت النباتي وزيت الزيتون والملح والنشاء واللحوم والحليب المجفف كامل الدسم وخالي الدسم وحليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال، والمتة والمشروبات الغازية والكحولية والطحين المنتج والخبز السياحي والصمون والكعك والبقوليات والبرغل والفريكة ومكعبات الثلج والمخللات وأنواع من الأسمدة والبذور الزراعية والمستورد من الألبسة المدرسية)، ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 13%.

أما المواد التي كان هامش ربحها أقل من ذلك، فهي: (الأرز والسكر ومعلبات اللحوم والسمسم والطحينة والحلاوة والشاي المستورد والبن بأنواعه والطحين المستورد والدفاتر المدرسية)، ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 9%.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد وضعت تسعيرة جديدة للسكر، حيث تم تحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ4200 ل.س، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ4400 ل.س، علماً أن سعر المادة على البطاقة الذكية لم يتغير وبقي 1000 ل.س.

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